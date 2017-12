Miami Vice e a excelência de Michael Mann Depois de três grandes filmes - O Informante, Ali e Colateral -, Michael Mann deu ré e debruçou-se sobre o começo de sua carreira, transpondo para o cinema a série que lhe deu projeção nos anos 70, Miami Vice. Jamie Foxx e Colin Farrell interpretam a dupla de policiais de Miami que se envolve em aventuras nas Américas Central e do Sul. Gong Li encarna uma exótica traficante sino-cubana. Sua cena de dança com Farrell é um monumento ao erotismo. Embora muitos críticos tenham se decepcionado com Miami Vice, o filme é bom. Feito em digital, com tecnologia de ponta, tem muita ação, mas o melhor é o sofismo dos personagens mannianos, que confere grande riqueza de linguagem, além de conteúdo filosófico, aos trabalhos do cineasta.