MGM cederá shows para o YouTube O YouTube fechou um acordo com os estúdios MGM para exibir programas e filmes completos do imenso arquivo da empresa americana. Mas esse conteúdo não poderá ser visto por internautas daqui. Com mais essa parceria (já existem outras com a emissora CSB e com os estúdios Lionsgate), o portal de vídeos nº 1 do mundo mostra sua preocupação com o grande crescimento do Hulu.com, um site de vídeos que oferece todas as atrações dos canais NBC e Fox. O material da MGM no YouTube incluirá spots publicitários.