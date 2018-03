Meu Tatu O Gabinete de Arte Raquel Arnaud exibe Meu Tatu, de Arthur Luiz Piza. Artista consagrado, que vive em Paris, ele exibe uma instalação com a obra escultórica que dá título à mostra. O trabalho, criado com formas em alumínio, representa "a síntese de um todo, ao mesmo tempo caminho e resultado de encontros, reencontros, arranjos, desarranjos, e é uma obsessão, a necessidade da ocupação do espaço", como definiu Piza. A galeria também exibe outras obras do artista. Serviço Arthur Luiz Piza. Gabinete de Arte Raquel Arnaud. R. Artur de Azevedo, 401, 3083-6322. 3.ª a 6.ª. 10h/19h; sáb., 12h/16h. Até 20/12