Meu nome é Johnny

Um cãozinho escalado para atuar em Revelação, novela que Iris Abravanel escreve para o SBT, foi batizado pela autora como Guti. Isso era no papel. Na hora de gravar, o bichinho não se permitiu atender por outro nome que não fosse o da sua vida real: Johnny. Vencidas as esperanças de que o cachorro reagisse aos chamados ''Guti, vem, Guti'', Iris telefonou para a amiga Cláudia Saad e explicou o caso à mulher de Johnny Saad. Da primeira-dama da Bandeirantes a primeira-dama do SBT ouviu que não havia problema algum e que o seu Johnny não se sentiria de modo algum ofendido por isso. O SBT confirma apenas que o cão deveria se chamar Guti, mas não aceitou ser chamado como tal, mantendo-se daí o Johnny original. Embora o SBT já tenha colocado no ar algumas chamadas - com Iris de costas para a câmera e de frente para a tela de um computador - a emissora ainda não tem previsão de estréia. A história já tem 60 capítulos escritos e 15 editados. Enquanto isso, a reprise de Pantanal bate nos 13 pontos e provoca fila de anunciantes, mas o SBT ainda aposta em mais ibope para abrir intervalos no horário.