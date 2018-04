Meu nome é Jacaré! Leandro Firmino, conhecido pelo "meu nome é Zé Pequeno!" (Cidade de Deus), fará participação especial do seriado Força-Tarefa, da Globo. No episódio 124, ele é Jacaré, um bandido que assalta um prédio e faz os moradores reféns. Vai ao ar no dia 11 de junho.