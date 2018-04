Metrópolis tem novas cenas originais O mítico filme Metrópolis, do austríaco Fritz Lang, estava previsto para ser projetado ontem em Buenos Aires pela primeira vez com as cenas descobertas no ano passado na Argentina, que se encontravam desaparecidas desde 1973. Para a projeção no Teatro San Martín, a Alemanha enviou a última versão da restauração do filme de 2001, que será compilada com uma série de sequências do longa, cuja duração é de 30 minutos. A versão que se conservava em todo o mundo da célebre parábola futurista era muito mais curta, pois havia sido objeto de diversas censuras, principalmente nazista. Metrópolis, rodado em 1927 e ambientado em 2027 é, até o momento, o único filme declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade.