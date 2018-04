MET descobre novo quadro de Velázquez O Museu Metropolitano de Arte de Nova York anunciou, após a realização de nova limpeza e exames técnicos, ter descoberto um novo quadro de Diego Velázquez (1599-1660). Retrato de Um Homem, que até então se pensava ter sido feito por um dos discípulos do pintor espanhol, estava no museu desde 1949. Segundo responsáveis pelo MET, a pintura, que apresenta um homem entre 30 e 40 anos, vestido de preto, parece mais um estudo do que uma obra finalizada, já que muitas áreas mostram apenas esboços. Especialistas ainda divergem em relação a afirmações de que a obra seria um autorretrato de Velázquez.