Met comemora 125 anos com noite de gala O Metropolitan Opera de Nova York celebrou no domingo seus 125 anos com comemoração de gala, a apresentação de fragmentos de 23 óperas do repertório clássico cantadas por grandes nomes da música de todo o mundo. O tenor espanhol Plácido Domingo, que também celebrou 40 anos de carreira, foi muito aplaudido ao cantar fragmento de Parsifal, de Wagner, e árias de Simon Boccanegra e Otelo, ambas de Verdi. Também participaram do evento especial, entre outros, o barítono russo Dmitri Hvorostovsky, o peruano Juan Diego Flores, Deborah Voigt e Ben Heppner. O Met arrecadou US$ 6,3 milhões com as entradas.