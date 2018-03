Mestre Ilo Krugli celebra 80 anos com oficinas Há 35 anos Ilo Krugli fundou o Ventoforte com o espetáculo História de Lenços e Ventos, marco no teatro feito para crianças no Brasil. Hoje, já acumula quase 50 prêmios entre eles Molière, Shell e APCA. Comemorando 80 anos de vida, esse inquieto artista vai ministrar duas oficinas, na sede do Ventoforte no bairro de Itaim-Bibi, sobre a poética de Garcia Lorca. Com aulas às segundas ou aos sábados, as oficinas começam na próxima semana e só terminam em novembro. O custo é de R$ 200,00, mas serão oferecidas bolsas parciais ou integrais. Informações e inscrições pelo e-mail teatroventoforte@uol.com.br ou pelo tel. 3078-1072.