Mesa-redonda discute obra de Rico Lins Hoje, às 19 horas, ocorre uma mesa-redonda com Agnaldo Farias, André Stolarski, Milton Cipis, Ricardo Ohtake e Rico Lins, por ocasião da exposição deste último, intitulada Uma Gráfica de Fronteira, no Instituto Tomie Ohtake (Av. Faria Lima, 201, entrada pela Rua Coropés, tel. 2245-1900). No dia 11, das 9h30 às 18h30, Rico Lins vai coordenar uma oficina. A exposição de Rico Lins, que fica em cartaz até o dia 12 de julho, apresenta cartazes de cinema, teatro, capas de revistas e livros, comunicação visual de museus e projetos gráficos do designer carioca radicado em São Paulo , premiado e reconhecido internacionalmente.