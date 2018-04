Mesa redonda discute obra de Grete Stern Hoje, das 15 às 17h30, ocorre a mesa redonda intitulada Fotomontagem: Os Sonhos de Grete Stern, no Museu Lasar Segall (R. Berta, 111, tel. 5574-7322). O debate sobre a fotógrafa judia alemã vai contar com a participação da professora de literatura latino-americana Adriana Astutti, da Universidade Nacional de Rosario, Argentina, que discorrerá sobre o tema Mulheres Sonhadas, Annateresa Fabris, doutora em Artes, cujo foco será O Teatro do Inconsciente, e o psicanalista João Frayse, que falará sobre Grete Stern e Freud. O Museu Lasar Segall exibe, até o dia 28 de junho, a mostra Os Sonhos de Grete Stern, com suas fotomontagens. Grátis.