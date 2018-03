A novela nem começou a ser gravada, mas Glória Perez e o ator Bruno Gagliasso já iniciaram o laboratório para compor o principal merchandising social de Caminho das Índias, próxima trama das 9 da Globo. Glória pretende tratar com profundidade na novela o drama dos portadores de doenças mentais e a relação deles com a sociedade. Na trama, Bruno Gagliasso será Tarso, um jovem que sofre de esquizofrenia. Ambos já estão visitando instituições que cuidam e desenvolvem trabalhos com doentes mentais. Bruno pretende acompanhar de perto a rotina dos pacientes. A idéia surgiu há dois anos, quando a autora assistiu ao show da banda Harmonia Enlouquece, criada dentro do Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Além do personagem de Bruno e de um psiquiatra, vivido por Stênio Garcia, Glória pretende inserir no folhetim depoimentos reais de portadores de doenças mentais, assim como fez com dependentes químicos em O Clone. A novelista também quer mostrar trabalhos de ONGs e instituições que usam a arte como parte do tratamento para esse tipo de paciente.