Merchandising do grupo vendeu até caixão de defunto

O quarteto Kiss surgiu em 1973 na esteira do rock glamourizado de Alice Cooper e do grupo nova-iorquino New York Dolls (por sinal, a caminho do Brasil). Gene Simmons e Paul Stanley vinham do natimorto grupo de hard rock Wicked Lester. Desde o começo, o caráter sarcasticamente espetacular de suas apresentações, com muito gelo seco, muitas bombas de fumaça, muitas declarações cínicas de seus integrantes forjaram a lenda e asseguraram a aposentadoria futura de seus sócios majoritários, Paul Stanley e Gene Simmons. Gene Simmons hoje gasta parte do seu tempo gravando reality shows para a televisão americana. Paul Stanley, após participar durante seis meses de uma montagem de O Fantasma da Ópera em Toronto, prepara um musical na Broadway. Os dois integrantes que saíram do grupo, Ace Frehley e Peter Criss, recebiam salário. Eles foram recrutados por Stanley e Simmons nos anos 1970 com anúncios na revista Rolling Stone e no jornal Village Voice. Em 2001, Gene Simmons desceu o sarrafo nos dois. Disse que o guitarrista Ace Frehley "nunca chegou no horário para ensaios e gravações e que não fazia seu trabalho direito", enquanto o baterista Peter Criss "deixa todo mundo de baixo astral ao entrar em uma sala". O Kiss é uma provocação kitsch permanente. Em 2001, o grupo lançou um caixão de defunto da banda que também servia como uma minigeladeira para gelar cerveja. O caixão geladeira seria vendido por US$ 4 mil e tinha na tampa a imagem do quarteto. "Pensamos que seria uma boa ideia usá-lo enquanto você espera a morte", disse Simmons à Variety. Em 2001, a banda tocou ao vivo em um desfile de lingerie da marca Lane Bryant, durante a Semana de Moda de Nova York. A marca lançava a coleção First Kiss. O Kiss também já lançou produtos como celulares, vinho e chicletes. Gene Simmons gosta de provocações. Seu corolário de declarações bombásticas daria a volta ao mundo duas vezes. "Sou a fruta proibida. Uma vez que você entra em certos lares, mamãe não quer ver que você veja aquele homem sujo que põe a língua para fora e cospe sangue e toda essa porcaria." "Rock trata de procurar o que você é de fato. Você não tem necessariamente de tocar seu instrumento bem. Só precisa mostrar sua cara que pode estar numa banda de rock." Simmons procurou o que era de fato em todas as quebradas. Groupies aos montes constam em seu currículo. Foi um dos namorados da ex-groupie Bebe Buell, mãe de Liv Tyler.