Menos intervalos

Reduzir os breaks para evitar o zapping. É assim que o Fantástico, da Globo, e A Fazenda, da Record, estão se enfrentando. Segundo levantamento da Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções comerciais para o mercado, o Fantástico reduziu o número de breaks desde a estreia de A Fazenda. O monitoramento mostra que nos domingos anteriores ao dia 31 de maio, data de estreia do reality da Record, a revista eletrônica da Globo chegava a ter até 24 minutos de intervalo comercial, divididos em 6 ou 7 breaks por programa. No dia 31, o Fantástico teve apenas 16 minutos de intervalo, com apenas 5 breaks. No dia 14 foram apenas 4 breaks, com 14 minutos de propaganda no total, a menor média do programa nos últimos dois anos. A Record segue a mesma tática, chegando a exibir 2h20 de A Fazenda com apenas 5 minutos de propagandas. Segundo a assessoria da Globo, essa variação no número de breaks é normal ao longo do ano. A emissora garante que o Fantástico "é altamente rentável" e que ela não faz qualquer alteração de seus breaks em virtude do comportamento da concorrência.