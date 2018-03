Menor e mais barato Ao tirar passaporte novo e visto americano novo, reparei como as coisas andaram mudando nos últimos quarenta anos. Como guardei todos os passaportes, ou quase todos, dá para compará-los. Os dos anos 60 e 70, são os maiores, no formato 16x11 cm, e o papelão duro da capa é forrado por uma espécie de seda verde escura. O papel das páginas é rosa, de boa gramatura. Os dos anos 80 e 90, têm o formado 14x9 cm. A capa é de um verde um pouco menos chique, de material plastificado, mas as páginas interiores, de um verde claro, são de gramatura ainda melhor. O atual, de cor azul, tem o formato 12,5x8, e tudo, da capa ao interior, é de qualidade inferior. Ou seja, até nisso, vamos ladeira abaixo. Só que, neste caso, o mal é geral ao mundo todo. Em tempo, ao tirar o passaporte novo, o anterior fica retido. A não ser que tenha algum visto válido. Os que gostam de colecioná-los, é bom irem se conformando com esta perda.