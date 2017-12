Menção honrosa

Além do Eldorado, outros cinemas se destacaram na votação deste ano. Iguatemi Cinemark - Pode ser meio esnobe, mas o cinema-butique se encaixa perfeitamente ao público que atende. O saguão, por exemplo, mais parece um lobby de hotel. Suas seis salas são pequenas, mas confortáveis e bem-aparelhadas (a 1 é uma das poucas da cidade com padrão THX). Espaço Unibanco - Respira-se cinema neste clássico paulistano, adotado pelos amantes dos "filmes de arte". Das cinco salas, somente a 3 está em um patamar técnico de multiplex. Mas a boa programação e a sala de espera com cafés e uma livraria fazem dele um bom ponto de encontro. E ainda irá passar por uma reforma este ano. Jardim Sul e Anália Franco - Os dois complexos da UCI na cidade primam pela qualidade técnica. Chamam a atenção as telas grandes e o ótimo sistema de som (bem que podiam ter investido em uma sala com certificado THX). Opção não falta. No Anália Franco, são 9 salas. No Jardim Sul, 11. Penha e Campo Limpo - Cinemas populares também podem ter qualidade. Os dois seguem o conceito multiplex, mas a preços mais acessíveis. No Campo Limpo, há até uma sala THX. Reserva Cultural - Tem filmes independentes e comida. Radical ao vetar a pipoca no cardápio, procura sempre variar suas opções culturais.