Memórias paternas como fardo para os filhos

Alfred and Emily Doris Lessing Harper Collins 276 págs., R$ 77,90 Os filhos são capazes de sentir as emoções dos pais? A memória paterna é um legado do qual os filhos não podem se livrar. Que uso eles farão do que lhes vai na consciência? Ganhadora do Prêmio Nobel de 2007, a inglesa Doris Lessing explora em Alfred and Emily a vida dos seus pais, marcada pelas dores da 1ª Guerra Mundial. Seu pai levava uma vida simples numa fazenda e teve de começar a usar uma perna de madeira depois de tomar um tiro. Sua mãe trabalhou como enfermeira no Royal Free Hospital. Na primeira parte, Doris imagina a vida feliz que levariam sem a guerra. Depois vem um exame da relação afetada pelo conflito, que obrigou a família a se mudar para a África, uma "terra estranha".