Memórias e reflexões dos tempos de exílio Uma seleção de cartas redigidas pelo escritor Pedro Salinas durante uma viagem aos Estados Unidos no período em que esteve exilado naquele país. Para completar esse volume, foram reunidos ensaios produzidos por Salinas entre 1936 e 1951. Esse conjunto de textos reflete de forma inusitada a fascinação do autor por conhecer novas pessoas e novos estilos de vida. Ele também descreve as visitas que fez a diversas cidades, retrata paisagens que encontrou e o seu encanto com o Novo Mundo. Em breves escapadas para o México, Colômbia, Peru e Venezuela, e os quatro anos em que viveu em Porto Rico, levaram-no ao retorno à sua língua, à busca por vestígios de sua cultura e refletiram profundamente na sua criação literária.