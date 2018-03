Memória do mundo na estréia de Zélia Gattai Anarquistas, Graças a Deus Zélia Gattai Companhia das Letras 320 págs., R$ 39,50 Foi com esse Anarquistas, Graças a Deus que Zélia Gattai, mulher do escritor Jorge Amado, abandonou a posição de coadjuvante do mundo literário e deu voz à sua própria identidade. "Surge a Zélia memorialista, para quem a literatura provém não tanto da invenção, mas do trato apurado da memória e do desfiar cuidadoso, mas sem melindres, da intimidade. Em suas mãos, a literatura se torna, mais que confissão, auscultação do mundo. Tendência para o registro e o testemunho, que cimentam não só um estilo quase clínico de observar a existência, mas uma maneira de existir", escreve o crítico José Castello na apresentação do romance, parte do projeto de reedição da obra completa da escritora.