Melhor sofá de casa

Há quem ame e quem odeie as poltronas grandonas projetadas para a sala 1 do Cine Bombril, na reforma de 2005. Mas ninguém pode reclamar de falta de espaço. Entre uma fileira e outra, qualquer jogador de basquete consegue esticar as pernas tranqüilamente, sem ficar chutando o encosto da frente. Dos lados, também é possível se esparramar à vontade. Os braços bem largos (uns 15 centímetros, os maiores do circuito paulistano) impedem aquele incômodo duelo de cotovelos com o vizinho. O assento também é bem espaçoso. Tanto que os mais baixinhos, às vezes, reclamam. Acham grande demais. Os altões, por outro lado, agradecem.