Melhor sala de estar

Quando a distribuidora Imovision anunciou que criaria um novo cinema no espaço do finado Gazetinha, no sótão da Fundação Cásper Líbero, houve quem desconfiasse. Além das quatro salas, a promessa era de um café (ou boulangerie, como eles preferem), restaurante, bar, espaço para exposições e livraria. Naquele espaço minguado do antigo cinema? Seria como organizar um home theater com uma TV de 29 polegadas na saleta de uma apartamento de 40 metros quadrados. Pois na abertura, em 2005, estava tudo lá, organizado de maneira inteligente. E a casa ainda promete outras novidades.