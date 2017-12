Melhor sala

Quem entra na sala 1 do Eldorado pela primeira vez deve ficar surpreso. Em vez das áreas sem muita largura que a Cinemark costuma criar, ela é grandona e bem-proporcional. Levou o bicampeonato. Outro diferencial para os cinemas da rede: não parece que está faltando pedaço da tela nas laterais. A vantagem dela sobre a outras, mesmo as que têm sistema de som certificado pela THX, é justamente o espaço bem-utilizado. A sala 1 também tem uma das melhores poltronas da cidade, equivalente à do Iguatemi Cinemark em vários quesitos. É até mais espaçosa. Com 372 lugares bem-espalhados, em formato stadium, um espaço aceitável entre as fileiras e um lugar decente reservado para deficientes físicos (na terceira fila), dá gosto assistir a qualquer filme nela. Poderia ser melhor se... tivessem abolido as duas primeiras fileiras, próximas demais da tela. MENÇÃO HONROSA Outras salas deixaram uma boa impressão, além da 1 do Eldorado. Anália Franco 7 - uma tela bem larga, proporcional à sala grandalhona. Metrô Itaquera 1 - tem corredor central, mas ele não fica no meio da sala, preservando as melhores poltronas. Iguatemi Cinemark 1 - se fosse mais larga, a sala padrão THX teria ficado melhor colocada. Jardim Sul 9 - bem grande, mas com lugar para cadeirante muito à frente.