Melhor porta-cartaz

Todo cinéfilo adora cartazes de filmes. O diretor francês François Truffaut mostra em ?Os Incompreendidos? (1959) que até gostava de roubar pôsteres da frente dos cinemas quando era criança. Pois no Playarte do Plaza Sul o mestre teria bastante dificuldade de aumentar sua coleção. É que os "cartazes" são, na verdade, monitores LCD supermodernos e vistosos. Além de mostrar o cartaz como a versão tradicional em papel, eles também podem exibir o trailer e o making of, por exemplo. São tão sutis que dispensariam os enormes banners que o cinema insiste em deixar espalhados, poluindo um pouco a decoração do espaçoso saguão.