Melhor olhar atento

Que os funcionários do Moviecom Penha são simpáticos nós já alardeamos nas edições passadas do Oscar das Salas de Cinema. Mas o treinamento da equipe parece que vai além de esticar sorrisos. Eles também estão com os olhos atentos. No dia da visita, o repórter precisou usar o terminal de auto-atendimento, que vende ingressos e produtos da bonbonnière. Quando percebeu que ele se atrapalhava um pouco, alguém logo apareceu para ajudar. Era uma das moças que andam vendendo pipoca e guloseimas. Além de detalhes como este, há sempre um funcionário solícito organizando as filas e a entrada em cada uma das salas.