Melhor errar DATA ESTELAR Marte e Saturno em quadratura; Lua próxima da fase Cheia está Vazia, das 10h22 às 18h09, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, o culto ao conforto entorpece a consciência humana, que prefere consumir mentiras aromáticas a processar duras verdades. Assim, inúmeras atividades deixam de acontecer porque a todo momento cada pessoa pensa em descanso e protela o que a intuição lhe informa ser a sua responsabilidade. Certamente, é melhor errar na ação do que permanecer na inação, porque, que outra forma haveria de propiciar o dinamismo da circulação de Vida, que é a própria estrutura do Universo de que somos feitos? A ousadia na ação traz em seu ventre sua própria justificativa: atrair e multiplicar a Vida. Evidentemente, nada disso é estimulado, porque ameaça a estrutura de nossa civilização mentirosa. Áries >>21-03 a 20-04 Tenso e belo é o tempo presente! Sua participação neste tempo está longe de ser ambígua, pelo contrário, você está na batalha tentando distinguir o bem do mal. Por isso mesmo, a tensão é desconfortável, mas auspiciosa. Touro >>21-04 a 20-05 A todo momento, atualize a consciência do que é fundamental na vida humana, bons relacionamentos, confiança mútua, cooperação e colaboração. A todo momento, resista à tentação de ir contra estas virtudes fundamentais. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Todos os sintomas de termos atingido o ponto de mutação de nossa civilização saltam aos olhos, é impossível deixar de percebê-los. Porém, poucas são as pessoas que se dedicam a integrá-los para tirar conclusões positivas. Câncer >>21-06 a 21-07 A fé e a descrença caminham lado a lado, como se fossem amigas, mas não o são. Caminham lado a lado apenas porque esta parte do Universo é amorosa o suficiente para dar lugar a tudo e a todos. Porém, a verdade é estreita. Leão>> 22-07 a 22-08 Quando alguém não consegue imaginar nada além e superior a si mesmo, isso indica que para essa pessoa não há nada além de sua própria vida. Isto é ou não é uma visão extremamente estreita dos acontecimentos? Fale sério! Virgem >>23-08 a 22-09 Sem o espasmo provocado por eventuais ataques de angústia, você se renderia ao conforto do mundo conhecido e não se lançaria a nenhuma conquista. A necessidade é a mãe do destino, sem ela nada de novo nunca aconteceria. Libra >>23-09 a 22-10 As sugestões feitas nos meios de comunicação influenciam as pessoas além do que elas gostariam de aceitar, já que todas lutam para serem independentes e donas do seus próprios narizes. Uma contradição para se ter em conta. Escorpião >>23-10 a 21-11 Imponha um ritmo agradável aos relacionamentos. Você sabe, uma música ruim pode estragar o humor e perturbar o bom andamento das coisas. Nos relacionamentos é igual, um ritmo tumultuado também pode piorar o que seria bom. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Enquanto cada pessoa envolvida nos assuntos atuais empenhe conhecimento e boa vontade, nada impedirá o sucesso. Porém, como as pessoas tendem a se distrair com outros assuntos, a garantia vai se perdendo no caminho. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Com um pouco mais de bom senso é fácil reconhecer aqueles verdadeiros amigos, porque não se buscará apoio incondicional para todas as atitudes, mas a contrapartida que equilibraria o panorama e beneficiaria todo mundo. Aquário >>21-01 a 19-02 O fundamento de qualquer felicidade imaginável é o estabelecimento de verdadeiros laços de cooperação mútua entre os humanos. Quando se tenta prescindir deste fundamento, criam-se aparentes vitórias que o tempo desintegra. Peixes >>20-02 a 20-03 Na hora da confusão, acredite, o silêncio será seu melhor amigo. Nada de palavras impulsivas, nada de justificativas, apenas deixe passar o tempo e observe com atenção o quanto seus críticos acabarão enfiando os pés pelas mãos.