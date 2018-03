Melhor do Brasil perde dois quadros

O Ministério da Justiça desistiu de reclassificar o Melhor do Brasil como impróprio para menores de 12 anos ( liberado para ir ao ar só depois das 20 h). A Record alegou ao MJ ter tirado da atração o quadro As Aparências Enganam que, segundo o órgão, expunha mulheres e homossexuais a situações humilhantes, e Os Laranjas, com Mendigo e Mano Quietinho. A dupla agora estará no Domingo Espetacular. O MJ aceitou o argumento, e reclassificou o Melhor do Brasil como impróprio para menores de 10 anos, o que em nada altera seu horário de exibição.