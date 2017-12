Melhor detalhe

Não é necessário fazer estardalhaço para ganhar um Oscar do Guia. Primeiro cinema paulistano do grupo Cine Box, com sede na Espanha, o do shopping Metrô Itaquera não fez feio na avaliação. Sala grande e confortável, um bom multiplex. Mas o que chamou nossa atenção foi o inédito cabide instalado atrás das poltronas. Um detalhe tão pequeno quanto útil. As mulheres que acreditam que deixar a bolsa no chão traz azar não precisam mais ficar segurando as suas tralhas durante o filme. Basta pendurá-las. O bom espaço entre as fileiras também ajuda. Uma idéia tão simples que a gente não entende como ninguém havia pensado nisto antes.