Melhor clima retrô

No ano passado, o cinema do shopping Morumbi foi rebatizado de Cine TAM e suas salas ganharam nomes de destinos internacionais da companhia aérea. A mudança mais curiosa, porém, foi na área de espera. Não é muito ampla, mas é muito agradável. E o toque mais atraente é seu estilo retrô. Parece cenário de filme de ficção científica dos anos 60, com uma idéia de como seria o design dos móveis no futuro. Como no clássico ?2001, uma Odisséia no Espaço? ou no desenho dos Jetsons. As cadeiras esféricas são um charme. Falta apenas contratar atendentes-robôs - ainda que a gente prefira que eles continuem mesmo de carne e osso.