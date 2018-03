Medo da bilheteria

A turma do Casseta & Planeta desistiu de uma nova empreitada no cinema. Pelo menos com apoio e patrocínio da Globo Filmes. Motivo: medo de uma bilheteria abaixo do esperado. Após A Taça do Mundo É Nossa (2003) e Seus Problemas Acabaram (2006), os humoristas resolveram deixar de lado produções cinematográficas que envolvam a Globo, ou qualquer outra grande empresa. Segundo o diretor dos cassetas, José Lavigne, a pressão pelo resultado pesa demais, e eles não querem passar por isso novamente. "Queremos fazer um terceiro filme, sim, mas será uma produção independente, bancada com o nosso cascalho", conta Lavigne. "É que se você faz com uma grande produtora, a história é outra. Eles preveem público de 1,5 milhão. Se dá 1,4999..., o filme foi um fracasso." A Taça do Mundo É Nossa chegou perto da marca de 1 milhão de espectadores em 2003. O segundo longa ficou bem abaixo disso. "O bom é que poderemos fazer o que nos der na telha. Algo como Os Cassetas na Ilha das Funkeiras Ninfomaníacas. Seria ótimo, não?", brinca Lavigne.