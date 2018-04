Me chama de Gugu

Façam suas apostas. Quem vai assumir o Domingo Legal no lugar de Gugu? Os eternos curingas do SBT, César Filho e Celso Portiolli, ou uma das estrelas da casa, como Ratinho? Com a saída definitiva de Gugu Liberato do SBT na tarde de segunda-feira, Silvio Santos abriu a disputa na emissora para ver quem fica com a vaga do apresentador. Sim, SS manterá o Domingo Legal no ar, pelo menos até arrumar a grade de domingo e poder estrear a atração de Eliana, nova contratada da emissora. Nessa corrida, apesar do lobby de Celso Portiolli - que está em fase de renovação de contrato na casa -, César Filho é o favorito. Silvio já teria até conversado com o apresentador sobre essa possibilidade. Aguardando uma decisão, a produção do Domingo Legal segue desnorteada, uma vez que perdeu seu apresentador, seu diretor - que foi demitido na semana passada - e parte de seus integrantes. Cerca de dez profissionais da atração também migraram para a Record. Gugu, que encerrou seu contrato com SBT de forma amigável, e sem o pagamento de multa de R$ 9 milhões, já tem data de estreia prevista na Record: 23 de agosto.