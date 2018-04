McCartney reclama de site de mapas O ex-beatle Paul McCartney exigiu que o site Google impeça que seus usuários possam ter uma visão de 360 graus de sua milionária mansão em Londres. Por meio do serviço Street View, oferecido pela empresa, qualquer internauta poderia ter uma visão privilegiada da propriedade, informou o jornal The Sun. Ainda segundo a reportagem, a equipe de segurança do cantor, que monitora o acesso ao lar de McCartney 24 horas por dia, levou a reclamação diretamente ao Google logo que teve conhecimento sobre o fato. O porta-voz do site afirmou que qualquer um pode remover sua casa do site, com um simples clique.