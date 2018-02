Maysa se multiplica

Uma fila de produtos há de prolongar a vida últil da aparente "mini" série Maysa que estréia segunda-feira. Se na Globo o programa vai até 17 de janeiro, uma nova trilha aguarda por Maysa no cinema, em duas versões - uma resultada da série, e outra documental, derivada do Projeto Reviver Maysa, cujo mote central é um show a ser apresentado por diferentes intérpretes, no Rio e em São Paulo. Sobrinha e homônima da cantora, Maysa Monjardim encabeça o Projeto Reviver Maysa e acaba de ganhar parceria da diretora Flávia Moraes na empreitada. Berna Ceppas e Guga Stroeter assinam a direção musical do espetáculo, previsto para março. O elenco de intérpretes contará com nomes locais e internacionais. "Será um dos Estados Unidos, um latino e um da Europa", promete Maysa. Nas contas da produtora, o show vai parir CD, documentário para cinema e DVD. Quanto ao filme Maysa, com base na série da Globo, as cenas que permitirão uma nova edição para o cinema foram todas captadas durante as gravações da série, concebida desde o início, por Jayme Monjardim, para se desdobrar em programa de TV e longa-metragem.