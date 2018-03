Mayrink Veiga leva a leilão obras de arte Parte das obras de arte colecionadas pelo casal Tony e Carmen Mayrink Veiga será vendida hoje à noite em leilão no Rio. São cerca de 150 lotes com quadros, porcelanas e esculturas que podem render cerca de R$ 3 milhões. O dinheiro arrecadado será usado para o pagamento de dívidas acumuladas depois que os negócios da família naufragaram. Só os liquidantes do Banco Nacional deverão receber R$ 1,4 milhão, montante que terá de ser depositado em juízo. O item mais valioso é um retrato da jovem Carmen pintado por Portinari, cujo lance mínimo é de R$ 350 mil. Os Mayrink Veigas já haviam vendido carros, anteriormente.