Máximas AUTO-RETRATO: "Sou uma pessoa profundamente superficial." FAMA: "No futuro, todos serão famosos por 15 minutos." PROFECIA: "Cansei de dizer que todos, no futuro, serão famosos por 15 minutos. Agora, o meu novo aforismo é: Em 15 minutos, todos serão famosos." CONSUMO: "Comprar é muito mais americano que pensar e eu sou absolutamente americano. Na Europa e no Oriente, pessoas gostam de comerciar - comprar e vender, vender e comprar; são basicamente mercadoras. Americanos não estão interessados em vender - na verdade, preferem jogar fora a vender. O que eles realmente pensam é em comprar - pessoas, dinheiro, países. Eu gosto mais de comprar cuecas." BELEZA: "Beleza não tem nada a ver com sexo. Beleza tem a ver com beleza, e sexo tem a ver com sexo." ARTE: "Arte Empresarial é uma coisa melhor de se fazer do que Arte Arte,porque Arte Arte não sustenta o espaço que ocupa, enquanto a Arte Empresarial sim. (Se a arte empresarial não sustentar o próprio espaço, ela vai à falência.)" RESTOS: "Sempre gosto de trabalhar com restos, fazer as coisas de restos. É um procedimento econômico e engraçado."