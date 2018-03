Maus hábitos dos mexicanos, à mesa Em 1983, iniciando o que seria a primeira fase de sua carreira, Pedro Almodóvar fez Entre Tinieblas, que no Brasil se chamou Maus Hábitos, sobre freirinhas devassas em convento que mais parece um bordel. Há outro filme que também se chama Maus Hábitos e passa hoje às 22 h no Telecine Cult. Trata-se da produção mexicana, Malos Habitos, de 2007, direção de Simón Bross, sobre família unida por uma variedade muito grande de... distúrbios alimentares. Existe desde a freirinha que faz jejum místico até os que comem convulsivamente para compensar carências sexuais. Irreverente, transgressor e também grotesco, o filme ostenta, como credencial, o prêmio que recebeu no Festival de Guadalajara, o mais importante do México.