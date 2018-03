Matt Damon nega atuação em filme ''''Shoeshine o quê? Nunca ouvi falar. Juro'''', respondeu o ator Matt Damon ao ser questionado pelo Estado se estaria ou não no projeto de levar para as telas a história de Confession$ of a Wall Street Shoeshine Boy, livro de Doug Stumpf, sobre um imigrante brasileiro nos EUA. O livro de Stumpf, cujos direitos foram adquiridos pela Warner, é baseado em relatos reais de um engraxate brasileiro e deve virar filme. O nome de Matt foi cotado para interpretar Greg Waggoner, o jornalista. Damon concedeu anteontem entrevistas para a imprensa mundial em Los Angeles para falar de seu mais novo filme, Ultimato Bourne, com estréia prevista para 17 de agosto no Brasil.