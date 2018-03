Matrículas para cursos de História da Arte Estão abertas as matrículas para os cursos de História da Arte no Masp, para o terceiro bimestre de 2008. As aulas começam no dia 4. Haverá 5 módulos: na segunda, dia 4, o módulo oferecido é Van Gogh, com Pieter Tjabbes; no dia 5, História Geral da da Arte III, com Renato Brolezzi; dia 6, Os Mitos na Pintura, com Denis Molino; e dia 7, dois módulos: Cézanne, Picasso e o Cubismo, com Maria de Fátima Couto, e História Geral da Arte III, com Denis Molino. Aulas até o final de de setembro, das 19 h às 21 h. Matríc ulas de seg. a sexta, das 14 h às 19 h (3253-9663, ou 3251-5644, ramal 2104). Cada módulo custa R$ 330.