Materialista Na Bienal de Veneza de 2003, o mexicano Damián Ortega desconstruiu um fusca, colocando as partes do automóvel suspensas no ar. Agora, no Galpão Fortes Vilaça, ele faz a mesma operação em escala maior: na obra Materialista, desmembrou um caminhão de 8 metros de comprimento, suspenso por fios de aço, transformando-o em desenho em que é a mente que forma sua totalidade. Serviço Damián Ortega. Galpão Fortes Vilaça. R. James Holland, 71, 3392-3942. 10h/19h (sáb. até 17h; fecha dom.). Até 17/5