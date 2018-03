Material inédito Dos 11 títulos da caixa O Canto da Cigarra nos Anos 70, o único até agora inédito era Festa Brasil, feito para o mercado externo e nunca lançado no País, nem em vinil. O disco, que Simone divide com o violonista João de Aquino e o produtor e compositor Hermínio Bello de Carvalho, reproduz parte do repertório do show, apresentado por eles nos Estados Unidos e na Europa em 1974. Simone canta Oração da Mãe Menininha (Dorival Caymmi), Qui Nem Jiló (Luiz Gonzaga/Humberto Teixeira), Nosso Amor Não Deu em Nada (Paulo Frederico/João de Aquino) e dois surpreendentes pot-pourris, um de sambas de roda da Bahia e outro de cantos de maculelê. Aquino brilha em várias faixas instrumentais e canta Viagem (com letra de Paulo Cesar Pinheiro), seu grande sucesso mais conhecido com Marisa. No mesmo ano, Hermínio produziu Quatro Paredes, que nessa reedição tem Fora de Hora (com participação dele) e Salamargo como faixas bônus. Já Gotas d?Água (1975) traz como extras O Ronco da Cuíca (João Bosco/Aldir Blanc), que Simone lançou em compacto, e uma versão diferente de O Que Será? (À Flor da Terra) (Chico Buarque), da trilha do filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto.