Matéria não é adubo Data estelar: Urano recebe a oposição de Mercúrio e o trígono de Vênus; a Lua se aproxima da fase Nova em Leão. Enquanto isso, aqui na Terra a matéria não é adubo, mas substância radiante de possibilidades. Perdida está a humanidade materialista que se convenceu de que fechando os olhos ao espírito glorificaria seu oposto, pois foi assim que se embrenhou numa ilusão inconsequente que, ao parecer exaltar a matéria na verdade a desprezou, erguendo suntuosos templos e salões onde não se entoam cânticos ao Altíssimo. Exaltar a matéria sem glorificar sua real origem é como apropriar-se de um corpo rejeitando a consciência que o anima. As privações que a humanidade sofre na civilização são todas decorrentes desse desprezo pela matéria, do fazer de conta que se pode erguer suntuosidade sobre um cadáver. Matéria é substância radiante de espírito. ÁRIES 21-3 a 20-4 Você já se envolveu tanto com a imaginação dos objetivos ansiados que, talvez, perdeu de vista a comunicação necessária para tudo ser compreensível a todo mundo. Facilite a vida das pessoas com que você se relaciona. TOURO 21-4 a 20-5 Você não precisa fazer citações de grandes pensadores para referendar o que deseja demonstrar. Você precisa apenas colocar em prática e mostrar através do exemplo vivo o que pretende comunicar. Menos palavras e mais atos. GÊMEOS 21-5 a 20-6 É mais fácil dar passos em falso do que acertar o ritmo da caminhada. Por isso, evite as facilidades que as pessoas sugerem, prefira o ritmo lento, pausado e esforçado de quem vê apenas o que precisa ser visto, o objetivo. CÂNCER 21-6 a 21-7 Intrometer-se naquilo que não é de sua conta é algo que só se torna visível quando já é tarde. Porém, não seria sábio cometer esse erro sempre, há de encontrar-se uma forma de evitar antecipadamente cair nessa cilada. LEÃO 22-7 a 22-8 A consciência humana encontra-se na mesma distância do infinitamente pequeno e do infinitamente grandioso, é uma ponte entre mundos diversos. Queira fazer a sua parte para fortalecer essa ponte, cumpra sua função cósmica. VIRGEM 23-8 a 22-9 Melhor abandonar as fórmulas convencionais de fazer a vida render frutos, porque a partir de agora só vencerá quem souber se relacionar sábia e amorosamente com a maior quantidade possível de pessoas. Tudo diferente. LIBRA 23-9 a 22-10 Prefira o anonimato para conseguir realizar o que deseja. Expor sua presença sem antes ter estabilizado os instrumentos necessários para a realização seria a melhor forma de esgotar o combustível que levaria você até lá. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Se todos os desejos se cumprissem no próprio ato de imaginá-los, a essa altura da história o Universo inteiro já estaria destruído. Por isso há uma demora entre a imaginação e o real, para você purificar-se e refletir. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O assunto não é apenas sobreviver e participar da ciranda da compra de mais objetos. O assunto é fazer alguma diferença, deixar atrás de você algo que sirva às gerações futuras, algo que revele interesse pela vida. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O céu ajuda quem merece ser ajudado. Quem seria merecedor dessa ajuda? Quem fizer a sua parte, esforçando-se continuamente para dar o seu melhor sem importar-se com eventuais falhas e derrotas. Depois da noite sempre virá o Sol. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Estimule o dinamismo, renove-se o máximo possível a todo momento, optando por experimentar maneiras diferentes de realizar as mesmas tarefas de todos os dias. O dinamismo abre as portas do futuro, onde está a alegria. PEIXES 20-2 a 20-3 A obstinação da ignorância é obstáculo, mas para a luz do conhecimento não há espera, há apenas a eternidade e o plano que está em andamento. Porém, nada pode ser imposto, tudo tem de acontecer através de livre escolha.