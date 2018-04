mass, obra dos anos 70, ganha gravação MISTURA : Em 1970, Jacqueline Kennedy Onassis procurou Leonard Bernstein e pediu que escrevesse nova peça para a inauguração, no ano seguinte, do John F. Kennedy Center for the Performing Arts, em Washington. O resultado foi Mass, que, em muitos sentidos, é a síntese de sua produção, com a união de orquestra, grupo de rock, coro e um narrador que intercala textos litúrgicos com manifestos pela paz e contra a guerra. "É a grande obra de Bernstein", diz a maestrina Marin Alsop que, à frente da Sinfônica de Baltimore, lança este mês uma nova gravação da peça, já disponível no site da gravadora Naxos.