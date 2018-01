Masp tem novo curador adjunto para o acervo de arte europeia

O Masp - Museu de Arte de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 17, o nome do professor Luciano Migliaccio como mais novo curador-djunto de arte europeia da instituição. Italiano radicado no Brasil desde 1998, Migliaccio é formado em História da Crítica de Arte pela Scuola Normale Superiore di Pisa.

Professor doutor de História da Arte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-Universidade de São Paulo (FAU-USP) e pesquisador, Migliaccio dará continuidade às investigações do acervo de arte europeia do museu, além de coordenar o Masp Pesquisa, que visa o fomento e o apoio de pesquisas sobre o acervo.

Um número de bolsas anuais e/ou de apoio a viagens será oferecido para pesquisadores que abordem temas diretamente relacionados a obras, artistas e exposições do Masp. Luciano Migliaccio será também um dos palestrantes do Seminário,Histórias da Infância, promovido pelo Masp no próximo dia 6 de outubro.