Masp exibe processo de restauração de quadro do francês Nicolas Poussin Com entrada gratuita também hoje, o Masp inaugura para o público no segundo andar mostra que apresenta o quadro Hymeneus Travestido Assistindo a uma Dança em Honra a Príapo, pintado entre 1634 e 1638 pelo francês Nicolas Poussin (1594-1665) e que passou por vasto processo de restauração ao longo deste ano. A obra volta agora a integrar o segmento A Arte do Mito da exposição com peças da coleção do museu, sem data para terminar. Ao lado dela estão imagens e vídeos que contam sobre a restauração - depois será lançado catálogo e documentário sobre o trabalho, que consumiu 200 mil.