Masp anuncia Rodrigo Moura como curador-adjunto de arte brasileira

O Masp anunciou nesta quinta-feira, 24, que o curador, editor e crítico Rodrigo Moura, ex-diretor artístico do Instituto Inhotim, será curador-adjunto de arte brasileira do museu. Segundo a diretoria artística da instituição, Moura será responsável pela organização das exposições Portinari Popular e Agostinho Batista de Freitas e pela realização de seminário sobre cultura indígena. As mostras e o evento estão previstos para o segundo semestre de 2016.

Rodrigo Moura foi diretor artístico de Inhotim entre 2014 e 2015, além de ter sido curador do instituto, localizado em Brumadinho, Minas Gerais, desde 2004. Sua saída da instituição foi anunciada no início do ano. Seu último projeto em Inhotim foi a inauguração da Galeria Claudia Andujar, dedicada ao trabalho da fotógrafa com os índios ianomâmis.