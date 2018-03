Marysia Portinari é tema de livro A vida e a obra de Marysia Portinari, sobrinha do pintor Cândido Portinari, são tema do livro A Invenção da Memória, que será lançado hoje no Museu Brasileiro da Escultura (Av. Europa, 218, tel. 3081-9300), às 19 h. Escrito pelo crítico Jacob Klintowitz, é o segundo volume do projeto Resgatando Cultura, do Instituto Olga Kos. O dinheiro das vendas será destinado a programas de inclusão cultural de deficientes. A artista participará da sessão de autógrafos.