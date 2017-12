Marta Mestre é nova curadora em Inhotim

O Instituto Inhotim anunciou nesta quinta-feira, 10, que a portuguesa Marta Mestre passa a integrar sua equipe de curadores. Há seis anos no Brasil, ela foi curadora-assistente de Luiz Camillo Osorio no Museu de Arte Moderna do Rio. Segundo Inhotim, Marta Mestre atuará na instituição ao lado do curador-chefe Allan Schwartzman, baseado em Nova York, e de Jochen Volz, também curador da 32ª Bienal de São Paulo, a ser inaugurada em setembro.

No início de fevereiro, o Instituto Inhotim, localizado em Minas Gerais, confirmou que o curador Rodrigo Moura deixaria o cargo de diretor artístico da instituição por uma decisão de acordo entre as duas partes. Com a saída de Moura, ficou resolvido que o diretor executivo de Inhotim, Antonio Grassi, acumularia também a direção artística do instituto.

No comunicado sobre a contratação de Marta Mestre, a curadora afirmou que será uma honra "trabalhar com uma das mais singulares coleções de arte contemporânea do mundo". "Será uma grande realização pessoal e uma etapa de amadurecimento profissional". Formada em história da arte pela Universidade Nova de Lisboa e com mestrado em cultura, comunicação e museologia pela Université d'Avignon de Paris, a portuguesa, nascida em 1980, também foi professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio.