Marquês de Sade no Rio Imagine se o Marquês de Sade desembarcasse hoje no Rio de Janeiro, munido de uma câmera fotográfica simples, sem despertar tanto alarde, para retratar a cidade ao seu bel-prazer. O resultado seria Rio, Cidade Maravilhosa, o novo livro do nova-iorquino Terry Richardson, o ''''Marquês de Sade da Fotografia''''. Conhecido por ter imposto seu estilo nada ortodoxo - natural, bem-humorado e sexy em altíssimo grau - à moda e à publicidade, Richardson esteve na cidade em abril, ciceroneado pelo diretor de Marketing da Diesel do Brasil, Marcelo Sebá (a grife é idealizadora e patrocinadora do projeto), para clicar a cidade sob sua visão mais pessoal. Causou furor quando escalou celebridades locais, como Yasmin e Luiza Brunet, Fábio Assunção, Alexandre Frota, Glória Maria, alguns destes se deixando revelar. Foi também ao Piscinão de Ramos, Maracanã, bailes funk e ao badalado Posto 9, em Ipanema, onde retratou desde gordinhos à beira-mar até os mais belos ''''meninos do Rio'''' que encontrou. O resultado não merece outra expressão senão ''''matou a pau''''. É o Rio na sua essência, gente de todos os tipos posando sem afetação, sem roupa, sem photoshop. Richardson relê o livro clássico que Bruce Webber fotografou na cidade em 1986, O Rio de Janeiro. Animado com o resultado, que define como o seu ''''melhor livro'''' (ele publicou ainda Too Much, em 2000, e Terry-World, em 2004), Richardson esteve há alguns dias em Hong Kong, para realizar trabalho semelhante. À primeira vista pode parecer que não, mas o fotógrafo vê várias semelhanças entre a nossa cidade maravilhosa e a cidade maravilhosa dos chineses. ''''São cidades que eu queria visitar, às quais eu nunca tinha ido, e cidades longe de onde eu vivo e que eu queria explorar pela primeira vez'''', explica Richardson, em entrevista exclusiva ao Estado. Em Hong Kong, tendo Sebá como escudeiro mais uma vez, o fotógrafo usou fórmula semelhante à do livro sobre o Rio - ou seja, a falta de fórmula, por assim dizer. A idéia surgiu depois que Richardson recebeu um convite para expor na cidade. ''''Nasceu então o projeto From Rio to Hong Kong, uma exposição com 60 fotos do Rio. Em 2009, será lançada uma caixa especial, em tiragem limitada de 500 exemplares, contendo os dois livros, o do Rio e o de Hong Kong numa mesma caixa'''', detalha Sebá. Rio, Cidade Maravilhosa terá um lançamento com festão no dia 17, com direito a badalações mil, na nova loja da Diesel do Shopping Leblon - no Rio, claro. Em tiragem limitada, ainda não tem preço definido.