Marisa Lajolo vai debater a obra de Lobato A escritora e professora Marisa Lajolo confirmou sua participação no 2º Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura, no qual vai conversar com estudantes sobre a obra de Monteiro Lobato. Organizado pela Secretaria de Estado da Cultura, o evento ocorre entre 29 e 31 de maio, na cidade de São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos. No mês passado, Luis Fernando Verissimo foi anunciado como participante de um debate sobre a literatura policial a partir dos 200 anos de nascimento de Edgar Allan Poe. Ao seu lado, estarão Luiz Alfredo Garcia-Roza e Flávio Carneiro.