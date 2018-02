Marina ''Carmen'', a nossa It Girl Nosso tributo à homenageada deste SPFW traz a cantora Marina De La Riva como a Carmen Miranda de hoje. Carmen foi nossa primeira "it girl". O termo tão usado agora para apontar a garota que faz "a" diferença (como as inglesas Agyness Deyn e Kate Moss) foi criado em 1928 pela escritora americana Elinor Glyn, e aplicado a Carmen pelo violinista e compositor Josué de Barros, seu "descobridor". Carmen, que confeccionou chapéus no Rio antes de conquistar Hollywood, vivia com um olho no look e outro na música. Com seu turbante e balangandãs, fez da piscadela de olho sua marca registrada muito antes da revista inglesa i-D ter essa atitude como lema de suas capas. Carmen virou atemporal na música e também na atitude. Seu primeiro sucesso, a marchinhaTaí, ganhou voz nova em 2007, quando a nossa "it girl" de hoje, Marina De La Riva, a incluiu em seu também primeiro disco. Por isso, Marina pisca aqui para você, com styling de Chiara Gadaleta e maquiagem de Saulo Fonseca.