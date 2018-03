Marilyn, no filme mais imitado de seu diretor, o grande Huston No começo dos anos 50, John Huston realizou um dos filmes mais influentes, no sentido de imitados, da história do cinema. O Segredo das Joias passa hoje às 17h35 no TCM. No original, chama-se The Asphalt Jungle, a selva de asfalto. Conta a história de um grupo que se une para realizar o assalto perfeito. Vieram depois O Grande Golpe, de Stanley Kubrick; Rififi, de Jules Dassin; Os Eternos Desconhecidos, de Mario Monicelli, numa linha que se estende até hoje com Plano Perfeito, de Spike Lee, e Efeito Dominó, de Roger Donaldson. Sterling Hayden fornece o fio condutor da trama, contratado para o golpe perfeito, mas que, naturalmente, vai naufragar no meio do caminho, para que Huston trate de seus temas favoritos - a validade do esforço e a inevitabilidade do fracasso. Marilyn Monroe, em princípio de carreira, faz um pequeno papel e o brilho já é de uma estrela. Mas o personagem inesquecível, aquele que você vai sempre associar a este clássico, é interpretado por Sam Jaffe. Por sua genial criação como ?Doc? Riemenschneider, ele foi indicado para o Oscar de coadjuvante. Perdeu para o George Sanders de A Malvada, mas imortalizou-se no imaginário dos cinéfilos.